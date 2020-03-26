Курск, , 13:23 — REGNUM Курский проект стал участником «Цифровой прорыв» флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» по поиску технологий, которые могут помочь в борьбе с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

Курский проект HELI Technology представляет собой браслет, который фиксирует более 10 показателей состояния здоровья человека и помогает выявить проблемы с легкими. Разработкой занималось ООО «Корпорация Джей Эс». Её руководитель Андрей Гришин стал финалистом конкурса «Цифровой прорыв» 2019 года.

«В браслет мы внедрили свое программное обеспечение, которое работает на основе искусственного интеллекта. В новой версии устройства, распознав симптомы, мы сможем выявить наличие проблем в работе дыхательной системы. Данный комплекс связан с мобильном приложением, которое дает рекомендации для обращения к врачам и может проинформировать близких о состоянии здоровья», — рассказал Гришин.

Все представленные на конкурс проекты пройдут экспертизу, а информацию передадут в оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом, а также в Минкомсвязь и Минобрнауки России для включения в список рекомендательных сервисов и последующего внедрения.

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