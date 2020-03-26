Новосибирск, , 10:05 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на канале «Россия 1» сообщил, что регион может в 15 раз увеличить мощности по тестированию проб на COVID-19.

«Мы тестируем всех граждан, которые попадают под контроль, но готовимся к разному развитию ситуации. Сегодня мы просчитали, что к понедельнику, 30 марта, сможем увеличить наши возможности по тестированию кратно. В 15 раз можем увеличить количество проб — до 800 проб ежесуточно. И эти дополнительные мощности уже начинаем разворачивать», — сказал Травников.

Ранее и сообщало, что глава Новосибирской области Андрей Травников отметил, что ситуация с коронавирусом в регионе хоть и напряжённая, но стабильная.

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