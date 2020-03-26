Сиань, Китай, , 09:25 — REGNUM В городе Шанло и его окрестностях в провинции Шэньси на северо-западе Китая было найдено почти 4000 скальных гробниц, сообщает 25 марта агентство Синьхуа.

Все они были обнаружены в 700 местах во всех округах и уездах города, сообщил представитель музея Шанло Ван Чанфу. Раскопки и поиск гробниц велись Институтом археологии провинции Шэньси и Музеем Шанло с 2003 года, когда стартовал совместный полевой исследовательский проект.

С тех пор было найдено 3936 гробниц в 722 местах в городе и его окрестностях. В гробницах были найдены различного рода изделия и глазурованной керамики, треножники, горшки, бронзовые ванночки. Некоторые артефакты относятся к периоду правления Династии Восточная Хань (25 — 220 н.э.).

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае найдена дренажная система возрастом более 4000 лет