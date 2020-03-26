Чжэнчжоу, Китай, 26 марта 2020, 03:19 — REGNUM Археологи обнаружили целый ряд керамических дренажных труб неолитического периода, принадлежащих культуре Луншань возрастом более 4000 лет, сообщает агентство Синьхуа.
Считается, что это самое раннее и самое полное свидетельство завершенной городской дренажной системы в Китае. Система была раскопана на месте руин древнего города Пинляньтай в провинции Хэнань центральной части Китая.
Развитие общественной инфраструктуры и продуктивности являются ключевыми индикаторами цивилизованности общества. Находка имеет серьезное значение для будущих исследований древнего города.
Руины Пиньлянтай были найдены в 1980 году. Они являлись некогда региональным центром культуры Луншань. Множество культурных реликвий, включая изящные нефритовые изделия и керамика были найден на месте раскопок. Как сообщалось ранее, несколько колесный оклей возрастом по меньшей мере 4200 лет было найдено на этих руинах.
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