Лхаса, Китай, , 02:45 — REGNUM Китайские ученые выяснили, что древнее население, которое проживало на территории Тибетского нагорье 5200 лет назад является генетическими предтечами современных тибетцев, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно недавним исследованиям, опубликованным в журнале Proceedings of the Royal Society B, ученые успешно секвенировали 67 полных митохондральных ДНК-геномов людей, которые жили на территории нагорья от 300 до 5200 лет назад.

Предыдущие исследования показал, что введение в сельское хозяйство ячменя произошло 3600 лет назад в регионе и стало ключевым условиям закрепления человека на постоянных поселениях на территории нагорья. Однако, было по-прежнему неизвестно, какой генетический вклад внести древние тибетцы в геном современных.

Исследователи разделили геномы на две группы по признаку региона проживания и высоты проживания древних тибетцев. Одна группа — те, кто проживает на большой высоте, а другая — в низинах на северо-восточной границе нагорья.

Результаты показали генетическую связь между двумя группами, и обе группы в существенной степени имеют генетическую связь с современными тибетцами. Другие группы людей, живших на нагорье ранее, также внести в генетическое наследие современных тибетцев свою лепту.