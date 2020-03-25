Нью-Йорк, США, , 19:18 — REGNUM Число умерших от заражения коронавирусом в штате Нью-Йорк достигло 285 человек, заявил 25 марта на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.

По его информации, за последние сутки в штате выявлено 5 146 новых заразившихся коронавирусом, так что общее число инфицированных достигло отметки 30 811 человек.

В городе Нью-Йорк зафиксированы 2952 новых случая заражения за сутки, таким образом, общее число заболевших достигло 17 856.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта в Белом доме отметили, что в штате Нью-Йорк коронавирус распространяется в пять раз быстрее чем в среднем по территории США.

По разным данным, общее число заразившихся коронавирусом в мире составляет от 370 до 400 тыс. человек.

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