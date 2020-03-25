Висконсин, США, , 16:00 — REGNUM Зависимость скорости старения мозга от ежедневной медитации выявила группа американских ученых из Университета Висконсин-Мэдисон и Гарвардской медицинской школы. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Neurocase.

Исследователи в течение 14 лет наблюдали за тибетским монахом Йонге Мингьюра Ринпоче, который все это время почти ежедневно медитировал. В течение исследования ученые несколько раз проводили сканирование мозга монаха. Аналогичные процедуры ученые проводили с контрольной группой из 100 человек из того же района проживания, соответствующей национальности и возраста.

Анализом результатов занимался искусственный интеллект BrainAge, обученный на основе МРТ определять ориентировочный возраст человека. Для людей из контрольной группы возраст был определен довольно точно и составлял порядка 40 лет. А вот с возрастом тибетского монаха машина ошиблась, назвав 33 года, вместо реального возраста, составляющего 41 год.

На основании полученных результатов, ученые полагают, что ежедневная медитация способствовала сохранению серого вещества, количество которого с годами уменьшается у каждого человека.