Лунд, Швеция, , 15:50 — REGNUM В настоящее время в Инфекционной клинике при Университетской клинике Сконе в Лунде проводятся эксперименты, чтобы как можно быстрее найти ответы на возникающие у политиков и ученых вопросы о быстро распространяющемся коронавирусе COVID-19 и его возможности выживать и передаваться в воздушной среде. Об этом 25 марта сообщила шведская газета Fria Tider.

В настоящее время, шведские ученые работают над вопросом — находится ли инфекция в воздухе? Если да, то вирусологи должны ответить на следующие вопросы: какое количество вируса мы вдыхаем; достаточно ли этого количества для того, чтобы кто-то заболел; могут ли зараженные пациенты с респиратором распространять вирус в воздухе; какой тип защиты органов дыхания необходим; как очистить воздух?

Как мы знаем из отчетов и сообщении Всемирной организации здравоохранения, проводящей постоянный комплексный мониторинг эпидемиологической ситуации в мире, сотрудничая с национальными медицинскими системами, коронавирусная инфекция COVID-19 передается главным образом через физическое контактное взаимодействие с зараженными, а также такими выделениями, как кашель и слюна.

«Но также предполагается, что в определенных ситуациях вирус может передаваться через воздух в виде мелких частиц в воздухе», — заявил Карл-Йохан Френкель, специалист по инфекционной медицине и один из исследователей в группе ученых, пытающихся выяснить способы распространения коронавируса COVID-19.