Париж, , 15:48 — REGNUM Звуковое давление лопающихся мыльных пузырей удалось измерить группе французских физиков из университетов Сорбонны, Лилля и Валансьена. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review Letters.

Ученые использовали микрофонную решетку, с помощью которой зафиксировали звуковое давление, а затем разложили акустическое поле по сферическим волнам. Результаты исследования показали, когда лопается пузырь, производимый звук является прямым следствием сжатия воздуха силами поверхностного натяжения жидкого мыла.

Сравнивая результаты моделирования разрыва пленки с полученными экспериментальными данными, физики нашли зависимость акустического профиля от количественных параметров математических моделей.

Выявленная зависимость акустического давления лопающегося пузыря из мыла от динамики стягивания мыльной пленки, по мнению ученых, делает возможным дальнейшие шаги по изучению процессов с поверхностями жидкостей, которые могут резко изменяться. Они предполагают, что изученный эффект можно использовать в перспективных акустических установках для высокоскоростных камер.