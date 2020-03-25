Вашингтон, , 12:50 — REGNUM Американская компания SpaceX провели неудачные испытания парашютов для пилотируемого корабля Crew Dragon, сообщает Space News.

Отмечается, что во время испытания разработчики должны были сбросить с вертолета тестовый образец вместе с парашютом. Однако, когда вертолет набирал высоту, макет «стал нестабилен».

Пилот принял решение не доводить испытание до конца и сбросил макет до контрольной точки. В компании отметили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, компания SpaceX разрабатывает корабль Crew Dragon в рамках контракта с американским аэрокосмическим агентством NASA для доставки астронавтов на Международную космическую станцию. Первый испытательный полёт Crew Dragon к МКС в беспилотном режиме был проведён в марте 2019 года. Пилотируемый запуск запланирован на первую половину 2020 года.

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