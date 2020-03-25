Москва, , 12:35 — REGNUM Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков призвал российские высшие учебные заведения перенести весенние сессии на более поздний срок.

«Я думаю, что там, где сессии надо было организовывать весной, надо использовать опыт ведущих вузов и по возможности перенести», — сказал Фальков на заседании рабочей группы по коронавирусу.

Как сообщало ИА REGNUM, в российских школах с 23 марта из-за коронавируса вводится карантин. Большинство родителей (64%) планируют в этот период обучать детей дистанционно.

Больше всего родителей, которые хотят заняться удаленным обучением детей-школьников в период карантина, среди жителей Москвы (75%).

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