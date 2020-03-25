Новосибирск, , 05:15 — REGNUM В Новосибирской области с 2021 года планируют начать проектирование нового центра для проведения вирусологических исследований. Он появится на базе существующей лаборатории экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний. Инициатива принадлежит Федеральному исследовательскому центру фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ). Об этом «ТАСС» сообщил врио директора ФТМ Михаил Воевода.

«Во время визита в наш центр президента РАН Александра Сергеева обсуждался вопрос о том, нужно ли в академии иметь свои вирусологические учреждения, имею в виду, что есть «Вектор». Пришли к выводу, что это будет как минимум не лишним, поскольку у академических лабораторий больше возможностей участвовать в международных исследованиях», — уточнил Воевода.

К строительству хотят приступить с 2022 года. Финансирование будет вестись за счёт средств федеральной адресной инвестиционной программы. По предварительным оценкам, необходимо несколько миллиардов рублей.

Отметим, что в оборудованной в 2013 году лаборатории сейчас изучают пути распространения и эволюцию возбудителей гриппа. Сотрудники взаимодействуют в том числе с Институтом микробиологии в Ухане.