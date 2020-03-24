Москва, , 06:27 — REGNUM Учёные Института космических исследований РАН создали прототип системы навигации для полётов на Луну, сообщил директор института Анатолий Петрукович на заседании Совета РАН по космосу.

Прототип предназначен для перспективного пилотируемого корабля «Орёл».

"Этот прибор будет использовать как астронавигацию, так и карту Луны для высокоточного определения местоположения при автономных полетах», — объяснил учёный.

Для использования прибора будет составлена трёхмерная карта Луны. Предполагается, что эту работу выполнит аппарат «Луна-26», запуск которого запланирован на 2024 год.

Как сообщало ИА REGNUM, первый испытательный запуск «Орла» должен состояться в 2023 году. Годом позже корабль отправят в беспилотный полёт к Международной космической станции (МКС), а в 2025 году состоится пилотируемый полёт к МКС.

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