Гуйян, Китай, , 04:14 — REGNUM Китайский сферический радиотелескоп с пятисотметровой апертурой FAST, являющийся крупнейшим радиотелескопом с заполненной апертурой, обнаружил 114 новых пульсаров с момента его испытаний в сентябре 2016 года, сообщает 23 марта агентство Синьхуа.

Огромный телескоп провел уже почти 1000 часов в режиме наблюдения с 1 января по 23 марта 2020 года, сообщили в Центре эксплуатации и развития FAST Национальной астрономической обсерватории Китая. Пульсары представляют из себя высокоэнергетизированные вращающиеся звезды, испускающие два пучка электромагнитного излучения.

Наблюдение за пульсарами является одной из основных задач телескопа. Он также приспособлен для отслеживания и подтверждения существования гравитационного излучения, а также для изучения черных дыр, решая ряд попутных задач в сфере астрофизики.

FAST также применяется для исследования межзвёздных молекул и сигналов межзвездной связи. Телескоп расположен в естественной впадине вокруг карстового провала в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Считается, что он является самым чувствительным в мире радиотелескопом. Официально он был запущен 11 января 2020 года спустя четыре года работы в испытательном режиме.