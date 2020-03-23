Москва, , 16:08 — REGNUM Крайне сомнительной версию о внеземном происхождении нового коронавируса считает Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Его мнение 23 марта приводит сетевое издание «Москва 24».

Теория о появлении коронавируса в Китае вместе со взрывом метеорита, считает Аграновский, является экзотической. Вирус вряд ли смог бы выдержать длительное космическое путешествие на метеорите или не сгореть в атмосфере.

Профессор, однако, не стал окончательно исключать такое развитие событий. «Это какие-то доли процента, что это могло так быть», — оценил Аграновский возможность попадания вируса на Землю вместе с метеоритом.

По его мнению, наиболее правдоподобна версия развития коронавируса от контакта с животными.

Напомним, 23 марта завотделом Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Ильин заявил о поддержке теории космического происхождения вируса, в соответствии с которой он попал на территорию Китая вместе с метеоритом в октябре 2019 года. Ильин сообщил, что теория попадания на землю каких-нибудь элементов, которые при дальнейшем развитии в благоприятной среде могут синтезировать «чего-нибудь вирусоподобного», будет проверяться в 2023—2024 году в ходе эксперимента «Метеорит».