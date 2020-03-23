Москва, , 11:47 — REGNUM Версию о попадании нового коронавируса на Землю из космоса вместе с упавшим не территорию Китая метеоритом назвал вероятной заведующий отделом Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Ильин. Об этом он сообщил 23 марта в интервью РИА Новости.

По словам Ильина, известный экзобиолог из Кардиффского университета в Уэльсе Чандра Викрамасингх высказал мысль о возможном попадании коронавируса на Землю в результате произошедшего над Китаем в октябре 2019 года взрыва метеорита. Как сообщает агентство, на вопрос, считает ли он вероятной версию американского ученого, Ильин коротко ответил: «Да».

При этом, ученый уточнил, что для подтверждения возможности такого попадания вирусов на Землю вместе с иноземными объектами необходимо провести серьезные исследования по синтезу вирусоподобных ДНК в условиях длительных космических полетов. Ильин сообщил, что на 2023−2024 годы уже запланирован такой эксперимент.

На орбиту будет запущен научный российский аппарат «Бион-М №2», предназначенный для проведения различных исследований в области космобиологии, физиологии и биотехнологии. Среди прочих планируется проведение эксперимента «Метеорит», в рамках которого будет сымитировано попадание на Землю метеоритных камней с лунками. В них поместят бактерии, выдерживающие высокие температуры, и химические вещества, способные служить основой для синтеза органических веществ. Задачей эксперимента является получение ответа на вопрос о возможности занесения жизни на Землю из космоса.

Ильин отметил, что этот эксперимент очень интересен для биологов. Он может показать возможность «внешнего заноса биогенных веществ, в том числе, цепочек нуклеотидов, которые могут явиться основой для синтеза чего-нибудь вирусоподобного», — подчеркнул ученый.

Напомним, сейчас в научной среде имеется ряд версий о появлении вируса, вызвавшего пандемию: от естественного развития вируса, преодолевшего межвидовой барьер от животных к человеку, до использования коронавируса в виде биологического оружия.