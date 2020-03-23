Киев, , 06:38 — REGNUM Сырыми и низкокачественными назвал новые украинские десантно-штурмовые катера «Кентавр» военный эксперт Тарас Чмут. Соответствующую оценку он опубликовал 22 марта в Facebook.

Новые катера, по задумке конструкторов, должны были стать лучшей версией предыдущего исполнения «Кентавров»: «более мореходные, более быстрые, со сбалансированным комплексом вооружения».

«Но этого не произошло, — сокрушается Чмут. — Катера вышли такие же сырые и низкокачественные как и предшественники, а сама конструкция просто ужасна для высадки морской пехоты».

В качестве одной из причин создания непригодных для использования катеров эксперт назвал низкий уровень украинского судостроения, при котором ВМС формируют «абстрактное и неоправданное техническое задание, конструкторское бюро не способно качественно проработать проект, а строители — его сделать».

Крайне непродуманным, по мнению Чмута, является отделение для десантников, в котором нет места для снаряжения, оружия или размещение раненного. «32 морпеха, которых он должен доставлять, превращают его в братскую могилу», — сокрушается бывший морской пехотинец.

Сомнительным выглядит противопульное бронирование катера, не защищающее его от снарядов малого калибра. А принципы, по которым судно оснащалось вооружением, по мнению Чмута, не поддаются логическому осмыслению, ведь такие комплексы будут трудно применимы в условиях реального боя.

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