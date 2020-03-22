Вашингтон, , 23:51 — REGNUM Американские учёные установили, что присутствие червей паразитов в сырой рыбе, используемой для приготовления традиционного японского блюда «суши», увеличилось с 1970-х годов в 283 раза. Материалы исследования опубликованы в Global Change Biology .

Исследователи из Вашингтонского университета обобщили данные множества исследований о заражённости мяса морепродуктов червём Anisakis с 1970-х годов. Так, ими был обнаружен колоссальный рост присутствия паразита в мясе рыб — в 283 раза.

Учёные предполагают, что это произошло в результате введения с 1972 года программ по защите морских млекопитающих, в теле которых паразиты активно размножаются.

Учёные предупреждают, что на всякий случай перед употреблением сырой рыбы следует разрезать кусок мяса и убедиться в отсутствии в нём паразитов.

Напомним, паразитический червь Anisakis встречается в мясе различных видов морских рыб и кальмаров. Обычно червей замечают при обработке мяса и приготовлении блюд, однако существует риск употребления в пищу рыбы с живым червём-паразитом. В этом случае червь может проникнуть в стенку кишечника и вызвать симптомы пищевого отравления, такие как тошнота, рвота и диарея. Как правило, паразит погибает через несколько дней и симптомы проходят.

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