Чикаго, США, , 23:06 — REGNUM Американские учёные из университета Чикаго обнаружили новую потенциальную «мишень» в структуре коронавируса SARS-CoV-2, что позволит создать эффективные препараты для лечения COVID-19. Об этом сообщает Medicalxpress со ссылкой на препринт статьи, опубликованный на портале bioRxiv.

Исследователи открыли два критически важных для коронавируса белка, находящихся в комплексе. Соединение, названное nsp10/16 или РНК-метилтрансфераза, жизненно необходимо вирусу для размножения. Эти два белка изменяют генетический материал вируса так, что он становится больше похож на РНК человека, что позволяет коронавирусу обойти антивирусную защиту клетки и даёт ему время на размножение.

Учёные поставили цель разработать лекарство, которое смогло бы блокировать или замедлять работу комплекса белков nsp10/16, и было бы их ингибитором. Тогда иммунная система сможет сама обнаруживать вирус и уничтожать его.

Ранее различным группам учёных удалось обнаружить три других потенциальные «мишени» для лекарств против вируса SARS-CoV-2. Исследователи заявляют, что необходимо разработать несколько препаратов против вируса на случай, если он выработает устойчивость к какому-нибудь из них.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что ранее исследователи Южной Кореи и Китая объединили усилия для разработки лекарства от коронавируса SARS-CoV-2.

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