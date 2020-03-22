Москва, , 21:09 — REGNUM Результаты научных исследований свидетельствуют, что у курильщиков по сравнению с людьми, не употребляющими табачные изделия, тяжелее протекает болезнь COVID-19, вызванная новым типом коронавируса, а также у них больше шансов попасть в отделение интенсивной терапии. Об этом 22 марта сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай в своем официальном телеграм-канале.

Замглавы ведомства сослался на исследование ученых Гарвардского университета и Университета Ираклион, которое было проведено в марте этого года на фоне распространения непроверенной информации о том, что курение защищает от заражения коронавирусом.

«Анализ имеющихся данных, показал, что курильщики в 1,4 раза имеют большую вероятность тяжелых симптомов при COVID-19 и примерно в 2,4 раза большую вероятность попадания в реанимацию, необходимости искусственной вентиляции легких и даже смерти в сравнении с теми, кто не курит», — говорится в сообщении.

Салагай также предупредил, что курение является дополнительным фактором риска тяжелого протекания пневмонии COVID-19, так как у курильщиков, как правило, наблюдается широкий спектр хронических заболеваний, связанных с нарушением работы легких и иммунной системы.

Напомним, ранее врач терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов сообщил, что курение создаёт благоприятную почву для развития коронавирусной инфекции.

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