Пекин, , 19:12 — REGNUM Китайские учёные провели клинические испытания препаратов против ВИЧ при лечении пневмонии, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и обнаружили, что они бесполезны для лечения COVID-19. Статья о результатах эксперимента опубликована в журнале The New England Journal of Medicine .

Ранее учёными было установлено, что вирус SARS-CoV-2, как и вирус ВИЧ, для того, чтобы быть передаваться от человека к человеку нуждаются в ферменте, называемом протеазой. Поэтому было сделано предположение, что вещества, блокирующие действие протеазы, — её ингибиторы могут быть эффективны против коронавируса.

Учёные китайской академии медицинских наук решили проверить эту гипотезу. Для этого 199 человек с запущенным течением пневмонии COVID-19, находящиеся на лечении в больнице Уханя, были разделены на две группы: те, кто принимал стандартную терапию; и те, кто дополнительно к стандартному лечению получал ингибиторы протеазы — препараты Лопинавир и Ритонавир.

В ходе эксперимента учёные не обнаружили никакой разницы в состоянии больных между первой и второй группой. Учёные отмечают, что размер испытуемых групп был достаточно мал, а все пациенты находились на поздней стадии заболевания.

Это не абсолютизирует полученные результаты, но предварительные выводы заключаются в том, что препараты против ВИЧ неэффективны против коронавируса, вызывающего COVID-19.

Напомним, ранее китайские учёные называли три существующих препарата, которые можно применять против коронавируса 2019-nCoV. Это Ремдесивир, Хлорохин и Ритонавир.

