Ухань, Китай, , 18:45 — REGNUM Китайские учёные из университета Уханя выясняли, что группа крови пациента оказывает значительное влияние на риск заразиться коронавирусом, вызвавшим пандемию COVID-19. Материалы исследования опубликованы на портале препринтов научных статей medRxiv.

Сначала исследователи определили среднее распределение групп крови у жителей Уханя. Проанализировав данные 3694 человек, ученые установили, что I группа крови была у 33,84% человек, II — у 32,16%, III — у 24,90%, IV — 9,10%.

Затем китайские учёные исследовали 1 775 тестов пациентов, находившихся на лечении в больнице Уханя с установленным диагнозом COVID-19. Причём 206 образцов принадлежали умершим от инфекции людям. Оказалось, что пациентов с I группой крови было всего лишь 25,8%, а вот со второй значительно больше — 37,75%, с III — 26,42%, с IV — 10,03%. Учёные сравнили полученные данные с распределением пациентов с COVID-19 по группам крови в больнице Шэньчжэня и обнаружили аналогичное распределение.

Таким образом, утверждают учёные, было установлено, что люди со II группой крови имеют гораздо больший риск заражения коронавирусом SARS-CoV-2, в то время как обладатели I группы крови имеют определённую устойчивость к инфекции.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что китайские учёные выяснили, что существует несколько факторов, наличие которых у заразившегося новым типом коронавируса человека повышает вероятность летального исхода.

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