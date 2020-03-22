Стокгольм, , 15:27 — REGNUM Развитие ожирения у детей связано с повышенным риском преждевременной смерти в молодости, показало исследование учёных из Швеции. Статья опубликована в журнале PLOS Medicine.

В результате предыдущих исследований было установлено, что детское ожирение связано с повышенным риском преждевременной смерти в зрелом возрасте. В новой работе учёные решили проверить, повышается ли риск смерти у детей с ожирением уже в молодости.

Исследователи обработали данные о состоянии здоровья более 41 тысячи жителей Швеции. В исследование были включены данные 7 тысячи детей в возрасте от 3 до 18 лет с диагностированным ожирением, а также контрольной группы. Учёные проанализировали смертность от всех причин в обеих группах и установили, что она оказалась выше у детей с ожирением.

«Наше исследование показывает, что дети с ожирением имеют значительно более высокий риск преждевременной смертности уже в молодом возрасте», — прокомментировала одна из авторов исследования Эмилия Хагман из Каролинского института порталу MedicalXpress.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года учёные из Канады представили результаты исследования, показавшего, что употребление цельного необезжиренного молока снижает риск развития ожирения у детей.