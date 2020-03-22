Пекин, , 11:06 — REGNUM Китайские учёные надеются, что роверу «Юйту-2» удастся преодолеть ещё около 1,8 км на поверхности Луны и достичь базальтовой зоны, рассказал заместитель директора Национальной астрономической обсерватории Китая Ли Чуньлай. Об этом сообщает Space.com.

Автоматическая межпланетная станция «Чанъэ-4» совершила мягкую посадку в кратере Фон Карман на обратной стороне Луны 3 января 2019 года. Позже от станции отделился ровер «Юйту-2» и начал исследование лунной поверхности. Полученные с «Чанъэ-4» данные показали, что станция совершила посадку в районе, покрытом выбросами из кратеров, образовавшихся при ударе метеоритовв разное время.

«Мы обнаружили, что выбросы имеют много слоёв, и каждый слой отличается друг от друга. Это может означать, что в этом районе было много выбросов, что говорит о богатой истории столкновения с метеоритами», — рассказал Ли Чуньлай.

Он добавил, что если роверу удастся выйти за пределы зоны, покрытой выбросами, то учёные смогут лучше понять воздействие метеоритов на поверхность Луны. Чтобы покинуть эту зоны и достичь поверхности, состоящей из базальтовых лав, «Юйту-2» нужно будет преодолеть ещё около 1,8 км.

«Я думаю, что может потребоваться ещё один год для того, чтобы луноход вышел из этой зоны», — отметил учёный.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 марта станция «Чанъэ-4» и ровер «Юйту-2» возобновили работу на обратной стороне Луны после наступления лунного дня. К этому времени луноход преодолел 405,44 метров.

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