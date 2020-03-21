Пекин, , 22:57 — REGNUM Китайские учёные «упаковали» эритроциты в специальный гидрогель, который скрывает от организма реципиента их резус-положительные белки, что позволяет переливать кровь, не опасаясь риска отторжения иммунной системой. Об этом сообщается в статье научного журнала Science Advances.

Резус-фактор является одним из биомаркеров, который организм использует для распознавания клеток иммунной системой по принципу «свой-чужой». Однако, не всегда у врачей есть время для определения резус-фактора пациента и приходиться рисковать при переливании ему донорской крови.

Ученые из Чжецзянского университета для решения этой проблемы разработали способ покрытия эритроцитов тонким слоем гидрогеля. Этот полимер полностью сохраняет все функции эритроцита, но не позволяет организму людей с отрицательным резус-фактором распознать резус-положительные белки на мембране донорских эритроцитов и начать с ними бороться.

В опытах на животных кровь человека с покрытыми гидрогелем эритроцитами без последствий была перелита кроликам с отрицательным резус-фактором. Учёные рассчитывают, что с помощью созданной методики можно будет также решить проблему отторжения других органов и тканей при трансплантации.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что американские учёные, используя «тактику раковой опухоли», разработали методику пересадки конечностей, при которой не возникает отторжения тканей.

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