Нью-Йорк, США, , 20:19 — REGNUM Американские учёные разработали тест, который по анализу крови может быстро определить болел ли человек COVID-19, что позволит понять реальный масштаб распространения вируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает Science.

Большинство людей переносят заражение новым коронавирусом SARS-CoV-2 в лёгкой форме и могут не обращаться к врачу за помощью. Поэтому оценить реальный масштаб пандемии сейчас невозможно.

В настоящее время медики используют РНК-тесты, которые могу определить, находится ли вирус в тканях человека. Но на выздоровевших людей они уже реагировать не будут.

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Учёные из медицинского центра Маунт-Синай в США создали тест на основе антител к SARS-CoV-2, выработанных иммунной системой человека. Исследователи выделили специфический для этого коронавируса шиповидный белок, который позволяет ему проникать внутрь клетки и его составляющую — так называемый рецептор-связывающий домен.

Если в тест-систему учёных, которая содержит названные вирусные белки добавить человеческие антитела к ним, то раствор поменяет цвет. Причём тест не реагирует на антитела к другим коронавирусам. В одной из больниц Нью-Йорка новый тест уже используется для диагностики пациентов.

Отмечается, что новый тест поможет выявить выздоровевших пациентов, антитела которых могут помочь в борьбе с инфекцией, а также позволит сделать более точный прогноз распространения пандемии.

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Напомним, ИА REGNUM сообщало, что японские специалисты создали тестовый набор для выявления нового коронавируса, который позволяет получить результат через 10 минут после забора образца биологического материала.

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