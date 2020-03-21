Питтсбург, США, , 18:52 — REGNUM Американские учёные, используя тактику раковой опухоли, разработали методику пересадки конечностей, при которой не возникает отторжения тканей. Об этом сообщается в журнале Science Advances.

Серьёзной проблемой при пересадке органов и тканей является то, что организм воспринимает пересаженные ткани как чужеродные белки и начинает с ними борьбу с помощью иммунной системы, развивается отторжение.

Пациенты с пересаженными органами вынуждены пожизненно принимать иммунодепрессанты для предотвращения отторжения органов. При этом раковые клетки, являющиеся мутировавшими и чужеродными для организма, научились останавливать иммунную реакцию организма. Для этого они вырабатывают вещество хемокин CCL22, которое притягивает T-лимфоциты и блокирует их реакцию на чужеродный белок.

Учёные из Университета Питтсбурга пересадили белой крысе заднюю лапу от серой крысы. При этом животному была введена система контролируемого высвобождения лекарства. Она представляет собой микрочастицы, которые равномерно выделяли раковый хемокин CCL22. Несмотря на то, что животные генетически отличались друг от друга, в ходе эксперимента не было зафиксировано никакого отторжения пересаженного органа на протяжении более 200 дней.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что возможность использования естественных белков в препаратах, которые решают задачу биосовместимости, изучат учёные Пермского государственного национального исследовательского университета

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