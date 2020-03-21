Сиэтл, США, , 17:04 — REGNUM Американские учёные в Сиэтле приступили к первой фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщается на сайте разработчика вакцины — Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.

Испытания вакцины на 45 здоровых взрослых добровольцах в возрасте от 18 до 55 лет будут проходить на базе Вашингтонского научно-исследовательского института здоровья в течение шести недель. Учёные будут оценивать безопасность различных доз вакцины, а также её способность вырабатывать иммунный ответ на коронавирус SARS-CoV-2.

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Вакцина пока имеет рабочее название мРНК-1273. Она была разработана с использованием генетической платформы, называемой «мессенджер РНК» (мРНК).

Отмечается, что уже прошедшие испытания вакцины на животных показали её высокую эффективность. Невероятно высокая скорость разработки вакцины объясняется тем, что учёные в США уже работали над вакцинами против схожих коронавирусов, вызывающих тяжелый острый респираторный синдром (SARS) и ближневосточный респираторный синдром (MERS). У них у всех, включая SARS-CoV-2, есть шипы, позволяющие вирусу приникать в клетки. Как только стал известен геном SARS-CoV-2, учёные тут же смогли разработать вакцину на основе белка-шипа коронавируса, вызывающего пневмонию COVID-19.

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Участникам эксперимента будут введены в плечо две инъекции вакцины с интервалом в 28 дней. В течение года учёные будут наблюдать за состоянием добровольцев, развитием иммунного ответа, возможных побочных эффектов терапии.

Напомним, ранее руководитель управления по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США Стивен Хан заявил, что тестирование вакцины от COVID-2019 в США займёт до 12 месяцев.

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