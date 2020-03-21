Токио, , 15:58 — REGNUM Предварительные результаты миссии «Хаябуса-2» показали, что астероид Рюгу образовался значительно позже, чем считалось ранее. Исследование опубликовано в журнале Science.

Японская автоматическая межпланетная миссия «Хаябуса-2» прибыла к астероиду Рюгу из группы Аполлона в июне 2018 года. В начале 2019 года космический аппарат взял две пробы грунта с поверхности астероида.

В июле 2019 года зонд отдалился от Рюгу и сбросил на астероид ударный цельнометаллический заряд. После этого «Хаябуса-2» взял пробу грунта из образовавшегося кратера и отправился к Земле.

В марте группа учёных из Японии под руководством Масахико Аракава из Университета Кобе представила предварительные результаты эксперимента по ударному воздействию на астероид Рюгу. Исследователи отметили, что в образовавшемся в результате удара кратере содержится порода, похожая по структуре на песок.

Эта находка свидетельствует в пользу теории, согласно которой, астероид Рюгу образовался при столкновении крупных астрономических объектов. Ранее учёные разработали несколько моделей формирования астероида Рюгу. Согласно одной из них, возраст астероида мог превышать 158 млн лет. Проведённый эксперимент показал, что более вероятной является другая модель, при которой возраст Рюгу составляет около 10 млн лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года автоматическая межпланетная станция «Хаябуса-2» запустила основной маршевый двигатель для возвращения на Землю от астероида Рюгу. Планируется, что возвращаемая капсула с пробами грунта с поверхности астероида будет доставлена на Землю к концу 2020 года.

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