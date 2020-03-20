Вашингтон, , 14:45 — REGNUM Прививки от полиомиелита уже в скором времени могут потерять свою эффективность для защиты организма детей. К такому выводу пришли эпидемиологи из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщается в материале, опубликованном в журнале Science.

Читайте также: Третья форма вируса полиомиелита полностью ликвидирована — ВОЗ

По словам экспертов, такой сценарий вероятен из-за распространения мутантных форм полиовируса, связанных с одной из ранее разработанных вакцин. Учёные поясняют, что текущие вспышки полиомиелита нельзя контролировать без вакцины на основе ослабленного полиовируса второго типа. Однако это же таит в себе другую опасность — вероятность появления новых мутантных версий вируса.

В связи с тем, что из-за быстрого снижения глобального иммунитета к вирусу риск его широкой циркуляции постоянно растёт, специалисты ВОЗ призывают учёных как можно быстрее разработать новые вакцины для замены OPV2, которые не будут приводить к появлению мутантных версий полиовируса.

Также по теме: Забытый тип полиомиелита может вызвать эпидемию — эксперты

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2020 года эксперты заявили, что ранее побеждённый полиомиелит второго типа вырвался на свободу из живой вакцины и может вызвать эпидемии по всему миру. При этом специалисты отмечали, что вакцины, способные вырабатывать иммунитет против этого типа вируса, были запрещены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 2016 году, а новая вакцина ещё не прошла клинические испытания.

Это было сделано для того, чтобы вирус, который не встречался с 1999 года, окончательно погиб, лишившись носителя. Однако стратегия ВОЗ провалилась. К тому же нет гарантии, что и два оставшихся в вакцине штамма со временем не переродятся в болезнетворные.

Читайте ранее в этом сюжете: ВОЗ: за последние 10 месяцев в Афганистане было 19 вспышек полиомиелита