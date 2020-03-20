Нью-Брансуик, США, , 14:12 — REGNUM Белки, которые могли быть первыми молекулами на Земле, обладающими метаболизмом, выявили исследователи из университета Рутгерса в США. Результаты исследование приведены научном журнале PNAS.

Ученые исследовали процесс эволюции белков от простых к сложным. Они реконструировали сеть, моделирующую метаболизм организма. Используя свою модель, ученые смогли выделить два элемента, которых недоставало для понимания возникновения жизни на планете.

В отчете ученые делают вывод, что элементами, вызвавшими первый метаболизм, стали белковые структуры ферроксидиновая и «россмановская». Как уточняется в исследовании, «россмановская» структура являет собой строительный раствор в цепочках ДНК и РНК. Ферроксидиновая структура переносит электроны, предназначенные для метаболизма клетки.

Ученые считают, что две эти белковые структуры могли появиться в одном организме, который мог стать первым элементом, обладающим «жизнью» — метаболизмом.