Барселона, Испания, , 13:56 — REGNUM Системы виртуальной реальности могут помочь при лечении анорексии, показали психологи из Барселонского университета в Испании. Свое исследование они опубликовали в журнале Frontiers in Robotics and AI.

Ученые выяснили, что при взгляде на себя со стороны, женщины, страдающие расстройствами пищевого поведения, стали лучше относиться к своему телу. В эксперименте участвовали группа студентов и студенток. Им надевали шлемы виртуальной реальности, в которых испытуемые могли видеть себя со стороны.

Виртуальные модели были трех видов: идеальная фигура, полное повторение облика испытуемого или же модель, созданная по рассказам участников о своей внешности. На мужчин взгляд на себя от третьего лица эффекта не произвел. А в психологии женщин исследователи отметили особенную черту.

После взгляда на свою модель со стороны, созданную по варианту полного повторения внешности, они считали свое тело значительно более привлекательным. Два других варианта влияние на восприятие женщинами своего тела не оказывали.

Ученые полагают, что системы виртуальной реальности могут в дальнейшем помочь в лечении людей, у которых наблюдаются расстройства пищевого поведения.