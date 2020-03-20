Токио, , 13:26 — REGNUM Обмануть координацию людей с применением виртуальной реальности, заставив их воспринимать большой палец руки как виртуальную полноценную руку, удалось японским ученым. Коллектив авторов под руководством Рета Кондо из Технического университета Тоехаси поделился результатами исследования в журнале Frontiers in Robotics and AI.

Ученые в исследовании синхронизировали движения большого пальца правой руки и движения виртуальной левой руки. В ходе эксперимента двум десяткам добровольцев надели шлем виртуальной реальности, в котором они видели левую руку. При этом на правую руку была надета перчатка с датчиками на большом пальце.

Испытуемые в течение нескольких минут двигали большим пальцем, а в очках виртуальной реальности синхронно с пальцем двигалась левая рука. После завершения испытания добровольцы сообщали, что они у них создавалось яркое впечатление, что движения виртуальной руки были их собственными, а палец и был той самой рукой.

Ученые также регистрировали электрическую активность кожи в ответ на виртуальный раздражитель, которым была модель ножа, занесенного над рукой. Здесь результаты не были столь удивительными — электрическая активность была слабой.

Авторы исследования сообщают, что результаты исследования, показавшие возможность переассоциации частей тела, будут использованы при изготовлении протезов для потерянных конечностей.