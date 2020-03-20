Колумбус, США, , 12:26 — REGNUM Способность летучих мышей-вампиров делиться пищей не только с близкими родственниками, но и с незнакомцами, обнаружили биологи из Университета Огайо. Результаты этого исследования опубликованы в научном журнале Current Biology.

Известно, что вампировые летучие мыши (Desmodontinae) чаще всего питаются кровью домашнего скота. Ученые, наблюдая за группами летучих мышей в течение года, обнаружили, что при определенных условиях летучие мыши делятся друг с другом высосанной из животных кровью.

Как сообщается в статье, кровь — не самый питательный источник. Летучие мыши, расходуя очень много энергии на полет, могут не каждую ночь добыть себе порцию крови. Если такое продлится несколько ночей подряд, то гибель неудачливого рукокрылого неминуема. Ученые заметили, что мыши из одной колонии, склонны помогать родственникам: удачливые охотники могут отрыгать кровь и делиться ею с теми, кому в этот раз не повезло.

Однако, как удалось увидеть биологам, такое же поведение могут проявлять между друг другом и особи из разных колоний. Исследователи провели эксперимент, для которого отловили летучих мышей Desmodus rotundus в двух разных районах Панамы, удаленных друг от друга. Соединив их в небольшие группы или в пары, ученые моделировали условия голодания одних мышей и давали пищу другим кровососам.

В ходе эксперимента они обнаружили, что незнакомые особи могли помогать друг другу даже в ущерб себе. Перед этим они устанавливали доверительные отношения, занимаясь сначала взаимным грумингом, а затем осторожно переходя к обмену пищей. Если в другой раз в ответ животное также получало от своего нового товарища пищу, они убеждались в надежности друг друга и начинали чаще взаимодействовать.

Биологи отметили, что каждая летучая мышь таким образом составляла свою сеть «доноров», включая в нее и родственников и новых «соседей». В этом случае им удавалось лучше переносить потери близких родственников, сохраняя действующую сеть взаимного «донорства» с бывшими чужаками. Ученые подчеркивают, что более щедрые мыши, чаще по-товарищески делившиеся добытыми пищевыми ресурсами, в долгом периоде оказывались более успешными и выживали в случае голода.