Москва, , 11:57 — REGNUM Пятнистые гиены Crocuta crocuta и их вымершие сородичи из Евразии пещерные гиены Crocuta crocuta spelaea миллионы лет назад мигрировали вслед за древними людьми. Результаты исследования крупного коллектива ученых из Дании, Германии, России и других стран опубликованы в журнале Science Advances.

Исследователи проанализировали геномы современных гиен и их вымерших предков. По результатам анализа, учеными установлено, что гиены покинули Африку 2,5 млн лет назад. Этот период совпадает по времени с миграцией древних людей в Евразию. Ученые предполагают, что причинами переселения могло стать изменение климата.

Еще одним результатом исследования стало обнаружение различий в ДНК пятнистых и пещерных гиен. Ученые предполагают, что этому также могли стать причиной люди, влиявших охотой на обособление ареалов распространения некоторых видов крупных копытных и, вероятно, также повлиявших и на гиен.

Также ученые выяснили, что после переселения в Евразию люди вновь направились в Африку, куда за ними снова потянулись гиены. Ученые доказали это, обнаружив у современных гиен, живущих в Африке, следы смешения генов пятнистых гиен и азиатских пещерных гиен.