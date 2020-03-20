Чэнду, Китай, , 01:57 — REGNUM Археологи обнаружили две древние гробницы в городе Дэян в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщили 19 марта в муниципальном исследовательском институте культурных реликвий и археологии.

Гробницы датируются временами правления династии Мин (1368 — 1644). Они были найдены 13 марта на строительной площадке городе Дэян, сообщил глава исследовательского института Лю Чжанцзэ.

Две гробницы находятся на расстоянии двух метров друг от друга. Их внутреннее убранство и стены выполнены из камня. Чаша с зерном и еще одна глиняная чаша были найден в одной из гробниц.

Как сообщили археологи, находка дала очень важный материал для изучения формы гробниц и погребальных обычаев времен династии Мин.

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