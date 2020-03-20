Пекин, , 01:32 — REGNUM Посадочный модуль и ровер китайского лунного зонда «Чанъэ-4» возобновил работу на 16-е лунный день на обратной стороне луны, сообщает 19 марта агентство Синьхуа.

Оба аппарата находятся в нормальном рабочем состоянии, сообщили в Центре лунных исследований и космической программы Национального космического управления Китая. Ровер «Юйту-2» прожил уже 400 земных дней и прошел 405,44 метра по обратной стороне Луны.

Зонд «Чанъэ-4» был запущен на Луну 8 декабря 2018 года. Уже 3 января 2019 года аппарат совершил мягкое приземление в кратере Фон Карман в Бассейне Южный полюс. Один лунный день длится 14 земных, столько же длится и ночь.