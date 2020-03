Вашингтон, , 16:09 — REGNUM Китайские и американские учёные заявили о том, что пищеварительные расстройства сопровождают заболевание коронавирусом наряду с респираторными симптомами. Итоги двух исследований на эту тему опубликованы в журналах The American Journal of Gastroenterology и Clinical Gastroenterology and Hepatology.

В основу первого исследования легли наблюдения за 204 пациентами в китайском городе Ухане. Около половины из них жаловались на диарею или полное отсутствие аппетита. Реже встречались жалобы на тошноту, рвоту и боли в животе.

У пацентов с такими жалобами прошло больше времени между проявлением первых симптомов и госпитализацией, а выздоравливали они дольше. Респираторные симптомы наблюдались у самых тяжелых больных первой волны, поэтому и были описаны как основные, полагают авторы исследования.

Вторую статью написали специалисты из Медицинской школы Икан на горе Синай в Нью-Йорке. Они указали, что пациентам с воспалительными заболеваниями кишечника, опасно отказываться от приёма иммуносупрессивных препаратов, так как риск заражения коронавирусом меньше, чем угроза вспышки кишечной инфекции.

