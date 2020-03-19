Санкт-Петербург, , 16:08 — REGNUM Ионные процессы переноса тепла при термоядерном синтезе в сферическом токамаке описали ученые из Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе в Санкт-Петербурге. Результаты исследования опубликованы в журнале Plasma Physics and Controlled Fusion.

Основная задача, решаемая физиками для создания устройств термоядерного синтеза, научиться удерживать плазму внутри установок. Для этого применяется магнитное поле. Чтобы надежно провести физический эксперимент и иметь возможность управлять им, ученые должны первым этапом описать все процессы математически.

У физиков ФТИ имени А. Ф. Иоффе есть уникальная экспериментальная установка — сферический токамак «Глобус-М». Она используется для изучения поведения плазмы не в реакторном режиме, а в лабораторных условиях. Проведение эксперимента по термоядерному синтезу на этой установке и планируют осуществить в дальнейшем ученые.

В рамках проведенного исследования сотрудники ФТИ описали процесс ионного теплообмена в плазме установленного в их лаборатории токамака «Глобус-М». Математическая модель показала малую турбулентность плазмы и соответственно отсутствие лишних потерь тепла по ионному каналу. Дальнейшее подтверждение теоретических результатов, полученных на математической модели, при физических испытаниях на токомаке «Глобус-М» может стать основой для создания компактного источника термоядерных нейтронов.

Ученые отмечают, что исследование позволит ускорить разработку эффективных ядерных систем, использующих как термоядерный синтез, так и деление. Проведенное исследование, по словам физиков, дополняет фундаментальные знания, полученные американскими и европейскими учеными на других установках. Дальнейшие эксперименты и объединение результатов американцев и французов, по мнению ученых, позволят создать более совершенное устройство для термоядерного синтеза.