Финикс , США, , 15:05 — REGNUM Рог морских млекопитающих нарвалов нужен не для защиты от хищников, а для привлечения внимания самок, доказали американские биологи из Университета штата Аризона в США. Результаты исследования ученые опубликовали в научном журнале Biology Letters.

Исследователи проводили научную работу в течение 30 лет. В ходе исследования ученые провели множественные измерения бивней нарвалов. Как считают биологи, полученные ими данные свидетельствуют о применении этих рогов и как оружия для поединков с соперниками, и как украшения в борьбе за внимание самок.

Современные биологи выделяют два фактора развития сложных животных: естественный и половой отбор. Естественный отбор происходит под воздействием изменений окружающей среды. Половой отбор обуславливается внутривидовой конкуренцией за продолжение рода.

Главное украшение самцов нарвалов — длинный рог, представляющий собой левый клык. Ученые раньше догадывались о возникновении рога в ходе полового отбора, но доказательно обосновать это предположение не могли, потому что эти животные обитают подо льдом, что усложняет наблюдения.

Ученые из Университета штата Аризона предположили, что размеры конкретных частей тела будут сильнее изменяться в случае развития этих частей в ходе полового отбора. И у более крупных самцов, привлекательных для самок, соотношение бивней к другим частям тела будет больше, чем у более мелких особей.

Проведя замеры частей тела у 245 особей, ученые убедились, что длина рога животных была тем больше, чем больше была длина их тела. При этом рост хвостов был непропорционален. По мнению ученых, это доказывает появление рогов нарвалов в ходе полового отбора, а основное их предназначение — привлечение самок.

Исследователи при этом не исключили, что рог может использоваться и в других прикладных целях, таких как добыча пищи или бои с соперниками.