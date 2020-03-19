Оттава, , 14:59 — REGNUM Останки доисторической рыбы с сохранившимися в скелете плавников пальцами обнаружили канадские палеонтологи на севере страны. Статья об этом открытии опубликована в журнале Nature.

Как сообщают ученые, находка однозначно свидетельствует о том, что внутри лучей плавников древних рыб Elpistostege watsoni были полноценные пальцы. Их устройство очень похоже на кости пальцев большинства млекопитающих. Палеонтологи считают, что основные элементы лап позвоночных, вышедших впоследствии на берег, сформировались, когда рыбы еще находились в океане.

Удачная находка ученых представляет собой отлично сохранившийся полный скелет рыбы — ближайшего родственника тиктаалика, имевшего много общих черт с четвероногими животными. Тиктаалика обнаружили еще в 80-е годы. Новая находка, как полагают палеонтологи, является связующим звеном эволюции между рыбами и животными.

Ученые считают, что найденная рыба могла ползать по мелководьям и даже вставать на плавники. При этом удерживать свою массу она могла при помощи сформировавшихся в плавниках пальцах. Именно такая особенность позволила предкам сухопутных позвоночных животных переселиться на сушу.

По исследованиям ученых, лопастеперые рыбы начали перебираться на сушу около 370 млн лет назад. Около 20−30 млн лет после этого потребовалось для появления полноценных амфибий, которые могли постоянно существовать на суше. До сих пор подробности превращения рыб в таких амфибий в этот период были необъяснимы. Ученые называли этот промежуток времени «провал Ромера».