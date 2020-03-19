Новосибирск, , 14:20 — REGNUM Первые снимки коронавируса нового типа под микроскопом удалось сделать специалистам Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Об этом говорится в распространённом 19 марта сообщении Роспотребнадзора.

Уточняется, что снимки получены с помощью просвечивающего электронного микроскопа JEM-1400 методом негативного контрастирования. Размер частиц составляет от 100 до 120 нм.

Как сообщало ИА REGNUM, новосибирский научный центр «Вектор» в настоящее время работает над созданием вакцины от коронавируса COVID-19. Известно, что учёные разрабатывают 13 вариантов препарата.

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