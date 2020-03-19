Пекин, , 13:48 — REGNUM Более 40% случаев передачи коронавируса происходит до того, как носители ощутили симптомы болезни. К такому выводу пришли китайские эпидемиологи из Медицинского университета Гуаньчжоу и Гонконгского университета, об этом говорится в статье для электронной научной библиотеки medRxiv.

Авторы статьи указали, что максимальное число вирусных частиц появляется в организме пациентов в момент появления первых симптомов болезни или раньше. Это означает, что вирус передают люди, которые ещё не понимают, что больны.

Учёные подчеркнули, что необходимо серьёзно расширить критерии по отслеживанию контактов носителей вируса с другими людьми. Их заключение основано на наблюдении 94 пациентов с коронавирусом.

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