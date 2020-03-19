Москва, , 13:42 — REGNUM Российскими учеными из ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» был секвенирован из материала от пациента с COVID-19 первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2.

«Оперативный генетический анализ вирусов SARS-CoV-2 исключительно важен для понимания эволюции нового коронавируса и динамики его распространения», — заявил исполняющий обязанности директора НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

Соответствующая информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в Киргизии Назира Артыкова заявила, что ученые смогут разработать вакцину от коронавируса не ранее чем через два-три года, и никто не обещает, что все страны получат ее одновременно.

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