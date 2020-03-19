Москва, , 12:33 — REGNUM Прекращение эпидемии нового коронавируса зависит от двух факторов: ослабления вируса в процессе эволюции и формирования у человечества естественного иммунитета. Об этом рассказала 19 марта доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.

Она пояснила, что в организме нового хозяина — человека — происходит, как правило, ослабление вируса из-за мутаций. Вирус должен приспособиться к новому носителю, чтобы с ним сосуществовать, но сколько времени это займёт, сказать нельзя.

Второй фактор — процесс естественной вакцинации, когда в популяции появляется прослойка людей с антителами. Это произойдёт, когда коронавирусом переболеют около 70% мирового населения.

«В этом случае заражение уже не будет таким массовым — у всех будет иммунитет», — пояснила Баранова.

Как сообщало ИА REGNUM, в мире число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило 220 тыс. человек. Из них около 86 тыс. выздоровели, но почти 9 тыс. скончались.