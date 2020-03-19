Улан-Удэ, , 11:59 — REGNUM В крови четырёх особей байкальской нерпы обнаружены ряд тяжёлых металлов, таких как ртуть, кадмий, свинец, цинк, а также мышьяк. Об этом ИА REGNUM сообщили в Фонде «Озеро Байкал» по итогам токсикологических исследований.

«Концентрация кадмия, свинца и мышьяка в крови байкальских нерп не превышала допустимых уровней содержания этих токсикантов для крови убойных животных. А вот содержание ртути — наиболее токсичного тяжелого металла — у взрослой самки было в 1,4 больше предельно допустимой концентрации», — говорится в докладе.

Кроме того, у них идентифицированы пестициды, в числе которых токсафены, запрещённые Стокгольмской конвенцией. В 60−70-е годы они применялись в качестве дешёвого заменителя ДДТ.

Как отмечается, нерпа замыкает пищевую цепочку на Байкале, поэтому состояние здоровья этих животных отражает ситуацию с загрязнением озера в целом. Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные заявили о токсичности и непригодности для питья байкальской воды.

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