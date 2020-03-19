Москва, , 11:43 — REGNUM Российская госкорпорация «Роскосмос» рассекретила документы о первом в мире выходе в открытый космос, который совершил советский летчик-космонавт Алексей Леонов.

Среди документов — записки глав оборонно-промышленного комплекса в ЦК КПСС, протоколы совещаний руководства ОКБ-1, различные отчеты и бортовой журнал космического корабля «Восход — 2», написанный от руки космонавтами Алексеем Леоновым и Павлом Беляевым.

В письме главного конструктора ОКБ-1 Сергея Королева первому секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу он предлагает поощрить участников работ по пилотируемым кораблям «Восход-1» и «Восход-2» Ленинскими премиями.

Также на сайте опубликованы аудиофрагменты интервью Королева журналистам перед полетом корабля «Восход-2» и аудиозаписи торжественного митинга на космодроме «Байконур», состоявшегося после успешного полета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США рассекретило массив документов, посвященных советской космической программе.

Так, вывод на орбиту Земли первого искусственного спутника в буквальном смысле слова шокировал всё американское общество. США, которых считали передовой научно-технической державой, не могли понять, как в СССР, который совсем недавно оправился от тяжелейших потерь Великой Отечественной войны, смогли совершить прорыв в космос.

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