Новосибирск, , 11:23 — REGNUM Сибирское отделение РАН перенесло общее собрание. Оно пройдёт 14 апреля 2020 года — дистанционно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ранее в СО РАН сообщили о переносе собрания из-за коронавируса. Изначально оно должно пройти 9 апреля 2020 года.

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«18 марта 2020 года на заседании президиума РАН было принято решение о проведении общего собрания РАН 14 апреля 2020 года в прямом эфире дистанционно», — говорится на сайте Сибирского отделения РАН.