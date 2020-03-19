Пекин, , 02:53 — REGNUM Список 10 крупнейших медицинских и технологических новостных событий 2019 в Китае опубликовала китайская газета Health News.

Издание, которое является главным вестником Китая в области национального здравоохранения, сообщило, что в число таких событий вошли испытания инновационных лекарств, создание платформы диагностики заболеваний с использованием технологий искусственного интеллекта, и клонирование генно-модифицированных приматов.

Другими важнейшими информационными событиями в этой области стали археологические открытия в области Традиционной китайской медицины, несколько крупных эпидемиологических исследований, развитие новых методов лечения заболеваний мозга, рака легких и печени, а также вируса Зика.

Эксперты из разных организаций, включая Национальную комиссию здравоохранения КНР, Китайский центр контроля и профилактики заболеваний, а также ведущие ученые из области медицины и общественного здравоохранения были приглашены на голосование по выбору десяти крупнейших событий в области медицины за прошедший год.