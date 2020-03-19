Лондон, , 03:21 — REGNUM В Оксфордском университете разработали новую технологию экспресс-тестирования на новый коронавирус, позволяющую проводить проверку за полчаса даже в домашних условиях. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба университета.

«Красота этого нового теста заключается в разработке системы обнаружения вирусов, которая может специфически распознавать фрагменты РНК и РНК SARS-CoV-2 (COVID-19)», — рассказал один из создателей технологии профессор Вэй Хуан.

По его словам, в тест встроена проверка для предотвращения ложных срабатываний или, наоборот, не получения результата, что позволило достичь высокой точности.

В сообщении университета подчёркивается, что новая технология очень чувствительна, что позволяет выявлять заражение на ранней стадии. А также, помимо высокой скорости, позволяет увидеть результат вне лаборатории, теоретически даже в домашних условиях.

Новая технология тестирования была разработана командой под руководством профессоров Цуй Чжанфэна и Вэй Хуана, и проверена на базе исследовательского центра Оксфордского университета в китайском Сучжоу и одной из больниц в Шэньчжэне.